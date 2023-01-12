蘇花公路大清水隧道發生土石崩塌，交通中斷，民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗指出，過去馬政府執政間蘇花改工程，留下3段未改善路段，駐美大使蕭美琴擔任花蓮立委期間，數次督促蘇花改工程進度，並在2018年爭取未改善的瓶頸路段啟動可行性評估，已於2019年12月20日獲行政院核定，黨部呼籲勿噴政治口水！

蘇花公路坍方，國民黨立委傅崐萁呼籲行政院、交通部重視環島高速路網建設和花東鄉親交通權益，也不滿質疑：民進黨執政近7年，蘇花改通車3年，卻遲遲未見蘇花改二期（蘇花安）動工，「民進黨該如何面對花蓮人民」。

面對立委質疑，嚴献宗指出，由於坍崩的地點並未納入馬政府時期蘇花改路段，因此交通部公路總局從2019年開始推動蘇花公路安全提升計畫（簡稱蘇花安），針對過去尚未改善的「東澳─南澳」、「和平─和中」及「大清水─崇德」等3路段另闢新線改善。

這次坍崩的地點即位於蘇花安未來即將改善的和仁到崇德段，目前規劃以9.5公里長隧道的方式新闢路線，交通部目前也承諾將加速推動。

嚴献宗認為，春節即將來臨，交通部公路總局全力搶修，並啟動應變措施，定15日下午5時可搶通，讓春節返鄉及到花蓮遊客，可以安全的到花蓮，希望勿讓政治口水嚇跑觀光客。