為使新冠藥物使用達最大效益，中央流行疫情指揮中心今天宣布，即日起新增預防性單株抗體Evusheld的適用對象，包含具重大傷病卡資格的血液腫瘤病患，以及HIV患者都能受惠，呼籲臨床醫師評估病患是否屬於適用對象，鼓勵使用暴露前預防性藥物。

由AZ開發的新冠病毒預防性單株抗體Evusheld，可有效預防新冠病毒感染，目前國內共有1萬劑可供使用，指揮中心表示，為進一步降低感染後的重症以及死亡風險，依據美國FDA以及美國國衛院建議，新增2類暴露前預防適用對象，其中包含淋巴肉瘤、何杰金式、淋巴及組織其他惡性瘤、白血病等病患，以及HIV病患且最近一次CD4低於200 等族群。

不過指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，雖然Evusheld可有效預防感染，但體外試驗顯示仍無法有效中和包含BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株，且預防性單株抗體仍無法取代疫苗接種，建議注射Evusheld後的病患仍應按時接種追加劑疫苗增強保護力。

羅一鈞說，我國總共採購1萬劑Evusheld單株抗體，目前已用掉1255劑，庫存為8745劑，由於免疫低下族群本來人數就不多，加上醫師在看診時都會評估，根據病患當下身體狀況判斷是否應注射，此外也會根據病患本身的慢性疾病、免疫疾病來評斷是否適合注射，通常在注射後有6個月的效力。