有些人因為宗教信仰或自身價值觀等理念，會堅持婚後才能進行性行為。一名女網友在網路上發文表示自己一家都是虔誠的基督徒不能婚前性行為，然而妹妹卻在外和「主人」大玩「後庭開發」搞到私密處受傷送醫，讓她急問「這樣算不算破處」，貼文掀起眾多網友討論。

一名女網友在《Dcard》上以「妹妹這樣算破處嗎...？」為題發文，表示自己和妹妹從小在教會中長大，自家是虔誠的基督徒，平常的生活單純。原PO表示妹妹是屬於好奇心比較重的人，所以每晚幾乎都會去酒吧或夜遊，她表示雖然家人不排斥妹妹的交友狀況，但仍會希望妹妹帶朋友給家人認識，然而妹妹總是以各種理由推拒。

原PO表示，近期妹妹很少到教會，或是經常中途離開「跟上去一看有一台跑車載走她，聲音貫穿整條馬路」，原PO也發現妹妹回家後經常拿著許多禮物，然而當時正逢妹妹生日，所以原PO也不以為意。直到最近妹妹有天回家因身體不適送醫，就診後才發現妹妹私密處長帶狀疱疹。在原PO的追問下妹妹才坦承自己有一位「主人」平常會調教她並且玩「後庭開發」，費用一次一萬。

原PO傻眼表示「因為知道不能婚前性行為所以選擇從後面來，結果現在被弄傷了」，她在文中表示「那這樣算是破處嗎？我還真的不知道...」並稱妹妹目前沒打算放棄「我不知道這樣的事情如果要瞞著爸媽，我要從哪邊下手去跟她溝通，因為我不知道後庭開發這樣算不算破處」。

貼文曝光後掀起大批網友回覆，不少人指出全篇文章不合邏輯像創作文「現在看到這種文章都覺得是創作文在煽動對立= =」；有人指責原PO表示「信宗教信太迷都有病…都已經性交易了，還只在意算不算破處」、「這樣還在糾結到底是不是處女，該要緊的是你妹妹的心理狀態吧」；也有人則針對原PO的問題說「肛交維持處女膜的概念，但處女膜也不是只有性交會破」。