士林國小、士林國中學生多以周遭生活為出發點創作。（蔡佩珈攝）

日本富山縣射水市學生多以當地景觀及建築為主題創作。（蔡佩珈攝）

台北市士林區公所2019年與日本富山縣射水市簽署友好合作協定，由於恰逢新冠肺炎疫情，士林國小及國中與射水市中小學皆透過線上交流，今年則舉辦「台日國中小學生繪畫聯展」，延續彼此情誼。呂姓及林姓同學都說，很高興能看見自己的作品被展出，還能藉此讓日本認識台灣文化。

「台日國中小學生繪畫聯展」12日起至2月12日在士林公民會館展出，現場秀出士林國中、士林國小及日本射水市4間中小學學生畫作。

日本中小學生多以當地風景、特色建築為題創作，台灣學生則從人文出發，繪製周遭生活場景。士林國小林姓同學創作台灣寺廟活動、呂姓同學以阿嬤的湯圓為主題，利用課餘及晨會時間，從構圖、草稿到上色一步步完稿。

林姓同學分享，她參考寺廟活動照才繪製出人們舞龍舞獅的樣子，由於舞獅身上鱗片複雜，花不少時間處理；呂姓同學則指出，她特別向老師學習畫漸層，嘗試很久才畫出好看的湯圓。她們都說，看見作品被展出很有成就感，有時間一定要帶父母來看。

本次台日小學創作聯展是基於士林區公所及射水市過去3年教育交流衍生的活動，也是雙邊友好合作協定的一環，而促成友好協定簽署的幕後推手，正是在區公所擔任20餘年國際志工林秀宗。

他分享，射水市長夏野元志訪台時親眼看見陽明山美軍俱樂部等台北文化景觀後深受感動，當場就決定要與士林區公所合作。為讓2市交流更長遠，自己期盼從教育著手，讓雙邊中小學交流。

不過，林宗秀說，由於小學生表達能力尚未成熟，台日當初都有些怯步，最後他靠著「今天不做，明天就後悔」一番話說服射水市，也成功牽線士林國小及士林國中。他謙虛地說，今年能有更進一步的實體展覽，其實也仰賴各方幫忙。

除了中小學加入2市交流，東吳大學日文系也參與其中，協助翻譯。士林國小校長吳明郁說明，整個過程是大朋友帶小朋友，由大學生翻譯資料、協助實際線上對話，再搭配小學生肢體語言及表演與日方對話，逐漸化解語言障礙。今年則有實體畫展，展現孩子自身所學，相信對他們而言一定是難忘的成長經驗。

士林國中校長林凱瓊也表示，學校3年前開始透過繪本、明信片交換以及視訊交流，這次實體畫展比起線上有感、更有溫度，學生們都感到很開心，透過觀看日本學生作品也親眼見識不同文化，進一步拓展學生國際視野。