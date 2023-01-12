財團法人嘉義私立濟美仁愛之家今舉行新任董事、董事長改選，嘉義縣長翁章梁親自到場。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

財團法人嘉義私立濟美仁愛之家今舉行新任董事、董事長改選。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

曾因董事長鬧雙胞上新聞版面，財團法人嘉義私立濟美仁愛之家今舉行新任董事、董事長改選，前立委蔡啟芳在15名董事中得到10票支持，順利當選，從政壇轉戰長照事業，換肺重生、政壇歷練豐富的蔡啟芳，復出第一戰就出乎各界意料。

蔡啟芳是現任民進黨立委蔡易餘的父親，菸齡長達50年，1天可以抽掉4包，最後把肺功能操到剩3成，極需換肺救命，登記排隊2年後才終於等到腦死病患捐肺，2021年初完成肺部移植手術，已逐漸恢復健康，近日還因民進黨敗選，頻頻在臉書發表言論，成媒體焦點，今選上濟美仁愛之家董事長，蔡啟芳說，會努力把濟美經營得有聲有色，打造成全台一流的長照機構。

由嘉義縣、市政府共管的濟美仁愛之家今舉辦第9屆常務董事、董事長改選、就職，嘉義縣長翁章梁、嘉縣社會局長張翠瑤、嘉市社會處長林家緯等人列席見證，根據組織章程，董事會由衛生福利部推薦3人，嘉義縣市各推6人，再從15人選5人任常務董事。

第9屆董事名單包括政界、會計師、律師、醫師、顧問及社福相關系所教授，衛福部推薦劉炯意、鄭清霞、陳春杏3人，嘉義縣政府遴選蔡啟芳、蔡長雄、林崑山、沈英智、陳澤嘉、李秀美6人，嘉義市遴選簡麗環、張寬煜、陳俊男、奚淑芳、賴權富、林鴻宇6人，合計15人組成董事會。

15名董事再選出5名常務董事，分別為陳春杏、簡麗環、張寬煜、蔡啟芳和陳澤嘉，最後從5名常務董事人選裡進行董事長選舉，蔡啟芳以10票高票當選新任董座。

蔡啟芳說，濟美成立的宗旨是慈善機構，今後會加強照護低收入戶，會與董事會努力把濟美經營成全台一流養護機構，讓各界刮目相看。翁章梁表示，濟美仁愛之家收容安置縣內許多中低收入戶，今天改選過程十分順利，董事會成員各個都有其專業，相信可以有更好的規畫照顧更多需要的人，盼幹部能如蔡董事長說的，讓濟美變成全台最出色的仁愛之家。