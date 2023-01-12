幫助慢飛天使的家庭減輕負擔，北市社會局長姚淑文表示，今年放寬「發展遲緩兒童早期療育補助計畫」自費規定，0到未滿6歲兒童，早療費用增列補助自費物理治療、職能治療、語言治療、心理治療，還新增6歲以上未滿18歲弱勢兒少，療育訓練費每人每月最高補助5000元。

台北市每年約有2500至3000名通報發展遲緩兒童，過去北市設有早療補助，今年再放寬「發展遲緩兒童早期療育補助計畫」自費規定，0到未滿6歲兒童，早療補助增列補助自費物理治療、職能治療、語言治療、心理治療，也取消交通費及療育訓練費只能擇一補助限制。

姚淑文表示，針對6歲以上未滿18歲弱勢兒少，今年也可申請健保不給付須自費發展的遲緩療育訓練費用，低收入戶兒少，每人每月最高補助5000元；中低收入戶、領取北市弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、罕見疾病或重大傷病兒少，每人每月最高補助3000元。

兒童及少年福利科長葉俊郎說明，考量很多家長反應，坊間的物理、職能等健保項目課程名額有限，孩子排上課程要花不少時間，為了不錯過早療黃金期，多數家長選擇帶孩子上自費課程，才決定納入這四項治療自費補助。

葉俊郎也說，有家長也說孩子進入國中小仍有訓練需求，像自閉症就是重大傷病項目之一，為讓孩子順利銜接課程，今年也放寬6歲以上未滿18歲弱勢兒少，能來申請療育訓練費用補助。

葉俊郎表示，目前補助申請方式為書面申請，或書面資料掃描進入電子頁面申請，未來考慮簡化流程，因為孩子都有健保卡，會考慮採用健保考過卡登記，讓補助費用直接匯入申請者戶頭，相關系統研議中，盼年底上線。