警界有史以來最大幅度的三線三星高階警官人事調動今天終於塵埃落定。一如日前預測，現任台北市警局長楊源明高升三線四星接任警大校長，台北市警局長由督察室主任張榮興接任，航警局長鄭明忠則升任副署長。

臺北市府警察局長張榮興。(警政署提供)

除此之外，備受矚目且仍有重大槍擊案未破的台南市警局長由警政委員廖宗山升任，至於原任局長方仰寧則調回警政署擔任一階警政委員。

臺南市政府警察局局長廖宗山。(警政署提供)

方仰寧調回警政署擔任警政委員。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警專校長鍾國文因涉足「88招待所」被降調警政委員，遺缺由一階警政委員詹永茂接任。楊、詹兩人是警大47期同學，未來有望分掌警察培育機關。

新北市警局長則由警政委員廖訓誠升任，將是全台最年輕六都局長。桃園市警局長由彰化縣警局長吳坤旭調升，台中市警局長則由保三總隊長李文章升任

新北市政府警察局局長廖訓誠。(警政署提供)

桃園市政府警察局局長吳坤旭。(警政署提供)

李文章陞任台中市政府警察局局長。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

原本外傳要接桃園市、成為史上第一位六都女局長的警政委員廖美鈴調升國道公路局長。職司全國警察風紀調查的督察室主任，則由保二總隊長鐵顏旺盛升任。保四總隊長邱文亮升任航警局長。

較為特別的是，除了廖美鈴外，警察通訊所長張素菱升任新竹市警局長，替縣市警察局長增添一名女力。

完整調動名單如下:

1、警政署督察室主任張榮興陞任臺北市政府警察局局長

2、警政署警政委員廖訓誠陞任新北市政府警察局局長

3、彰化縣警察局局長吳坤旭陞任桃園市政府警察局局長

4、警政署保安警察第三總隊總隊長李文章陞任臺中市政府警察局局長

5、警政署警政委員廖宗山陞任臺南市政府警察局局長

6、警政署航空警察局局長鄭明忠陞任警政署副署長

7、警政署保安警察第一總隊總隊長陳耀南陞任警政署副署長

8、警政署警監一階警政委員詹永茂調任臺灣警察專科學校校長

9、臺南市政府警察局局長方仰寧調任警政署警監一階警政委員

10、警政署警政委員李政曉調任警政署主任秘書

11、警政署保安警察第二總隊總隊長顏旺盛陞任警政署督察室主任

12、警政署保安警察第四總隊總隊長邱文亮陞任警政署航空警察局局長

13、警政署警政委員廖美鈴調任警政署國道公路警察局局長

14、警政署警政委員薛文容調任警政署保安警察第一總隊總隊長

15、臺灣警察專科學校校長鍾國文調任警政署警政委員

16、警政署鐵路警察局局長陳博珍陞任警政署警政委員

17、警政署保安警察第七總隊總隊長黃勢清陞任警政署警政委員

18、警政署保安警察第五總隊總隊長賈樂吉陞任警政署警政委員

19、警政署保安警察第六總隊總隊長林國清陞任警政署警政委員

20、新北市政府警察局副局長張國雄調任彰化縣警察局局長

21、桃園市政府警察局副局長廖恆裕調任警政署鐵路警察局局長

22、桃園市政府警察局副局長林建宏調任警政署保安警察第二總隊總隊長

23、警政署刑事警察局副局長黃家琦調任警政署保安警察第三總隊總隊長

24、臺南市政府警察局副局長劉鴻烈調任警政署保安警察第四總隊總隊長

25、高雄市政府警察局副局長趙瑞華調任警政署保安警察第五總隊總隊長

26、臺南市政府警察局副局長吳敬田調任警政署保安警察第六總隊總隊長

27、臺北市政府警察局副局長翁群能調任警政署保安警察第七總隊總隊長

28、臺北市政府警察局督察長廖材楨調任臺北市政府警察局副局長

29、雲林縣警察局局長李謀旺調任臺北市政府警察局副局長

30、臺中市政府警察局督察長呂新財調任新北市政府警察局副局長

31、屏東縣政府警察局局長劉印宮調任桃園市政府警察局副局長

32、苗栗縣警察局局長陳武康調任桃園市政府警察局副局長

33、警政署航空警察局副局長余一縣調任臺南市政府警察局副局長

34、花蓮縣警察局局長戴崇贒調任臺南市政府警察局副局長

35、臺東縣警察局局長葉超鴻調任高雄市政府警察局副局長

36、警政署航空警察局副局長張錦成調任高雄市政府警察局副局長

37、警政署國道公路警察局副局長葉爾煙調任臺灣警察專科學校教育長

38、新竹縣政府警察局局長楊哲昌調任臺北市政府警察局督察長

39、嘉義市政府警察局局長王文澤調任新北市政府警察局督察長

40、宜蘭縣政府警察局局長林新晃調任新北市政府警察局主任秘書

41、警政署防治組組長沈炳信調任桃園市政府警察局督察長

42、南投縣政府警察局局長黃永志調任桃園市政府警察局主任秘書

43、新竹市警察局局長郭士傑調任臺中市政府警察局督察長

44、連江縣警察局局長郭順德調任臺中市政府警察局主任秘書

45、警政署行政組組長鄭榮崑調任臺南市政府警察局主任秘書

46、警政署教育組組長林富助調任高雄市政府警察局督察長

47、澎湖縣政府警察局局長陳宗能調任高雄市政府警察局主任秘書

48、嘉義縣警察局局長陳明君調任警政署刑事警察局副局長

49、警政署法制室主任王旭昌調任警政署航空警察局副局長

50、警政署警察廣播電臺臺長宣介慈調任警政署航空警察局副局長

51、警政署花蓮港務警察總隊總隊長張維鎮調任警政署國道公路警察局副局長

52、警政署警監督察黃中華調任警政署國道公路警察局副局長

53、警政署警察通訊所所長張素菱調任新竹市警察局局長

54、警政署保安警察第六總隊副總隊長陳炯旭調任嘉義市政府警察局局長

55、警政署保安組組長林信雄調任新竹縣政府警察局局長

56、警政署高雄港務警察總隊總隊長莊勝雄調任苗栗縣警察局局長

57、警政署保防組組長黃勝源調任南投縣政府警察局局長

58、警政署刑事警察局主任秘書林故廷調任雲林縣警察局局長

59、警政署警察機械修理廠廠長林宏儒調任嘉義縣警察局局長

60、警政署鐵路警察局副局長蔡文峰調任屏東縣政府警察局局長

61、警政署基隆港務警察總隊總隊長林武宏調任宜蘭縣政府警察局局長

62、警政署公共關係室主任呂世明調任花蓮縣警察局局長

63、警政署民防指揮管制所所長陳錦坤調任臺東縣警察局局長

64、警政署臺中港務警察總隊總隊長林逢泉調任澎湖縣政府警察局局長

65、警政署交通組組長盧廷彰調任金門縣警察局局長

66、警政署保安警察第七總隊副總隊長張隆興調任連江縣警察局局長

67、警政署保安警察第五總隊副總隊長王森瑒調任警政署行政組組長

68、警政署保安警察第一總隊主任秘書李權哲調任警政署保安組組長

69、警政署教育組副組長蘇振龍調任警政署教育組組長

70、警政署保安警察第二總隊副總隊長吳耀南調任警政署交通組組長

71、警政署保防組副組長王順益調任警政署保防組組長

72、警政署保安警察第一總隊副總隊長陳百祿調任警政署防治組組長

73、金門縣警察局局長廖高江調任警政署勤務指揮中心主任

74、警政署警監督察李建民調任警政署公共關係室主任

75、警政署勤務指揮中心副主任楊台興調任警政署法制室主任

76、警政署行政組副組長陳錦文調任警政署臺中港務警察總隊總隊長

77、警政署航空警察局主任秘書梁東山調任警政署高雄港務警察總隊總隊長

78、警政署保安警察第四總隊主任秘書張則誠調任警政署花蓮港務警察總隊總隊長

79、警政署國道公路警察局主任秘書陳世煌調任警政署警察通訊所所長

80、警政署保安警察第四總隊副總隊長李名昌調任警政署民防指揮管制所所長

81、警政署防治組副組長黃柏燊調任警政署警察機械修理廠廠長

82、警政署鐵路警察局主任秘書劉炯炫調任警政署鐵路警察局副局長

83、警政署交通組副組長劉振安調任警政署保安警察第一總隊副總隊長

84、警政署保安警察第二總隊主任秘書李忠萍調任警政署保安警察第二總隊副總隊長

85、警政署保安警察第三總隊主任秘書林志盛調任警政署保安警察第四總隊副總隊長

86、警政署保安組副組長林長春調任警政署保安警察第五總隊副總隊長

87、警政署保安警察第七總隊主任秘書簡吉照調任警政署保安警察第七總隊副總隊長