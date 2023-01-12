農曆春節快到了，各大公司陸續發放年終獎金，一名網友分享，今天發現年終獎金共有17萬8177元，不知道38歲領這個金額合不合格，貼文引起網友討論，不少人看了超級羨慕，有網友還興奮直呼「17萬屌打多數人，大概有PR95了吧！」

一名網友今天在PTT上分享，今天去刷存摺才發現期待已久的年終獎金入帳了，仔細看了看，今年的年終總共17萬8177元，不知道這樣的金額，以38歲的年紀來說，算是合格還是不合格呢？

貼文引起網友討論，不少人看了超羨慕，建議原PO可以好好慶祝一下。「好羨慕喔QQ，比我存款還多」、「比我多17萬8177元，好羨慕」、「太羨慕了吧！我都沒有年終可以領」、「17萬屌打多數人，大概有PR95」、「財富自由了」。

不過，也有網友哀傷地說，果然別人的老闆都比較大方，原PO要不是月薪很高，就是公司很大方，一次給了好幾個月的年終獎金，反觀自己的年終真的慘不忍睹，「我沒有年終，超羨慕的」、「我的三倍欸QQ」、「真好，是我的兩倍以上QQ」、「太羨慕了吧！我都沒有年終可以領」。