蔡英文總統前副總統陳建仁接掌閣揆，交通部前部長林佳龍、基隆市前市長林右昌、桃園市前市長鄭文燦與屏東縣前縣長潘孟安等民進黨「中生代四大公子」也都在列，外界譏諷，不是敗選的就是輔選失敗的。民進黨台北市議員王世堅今天受訪表示，建議這幾位菁英們沉潛一段時間，多聽取民間的聲音，過一陣子再出來參與治理國家的行列，但現在因箭在弦上，當然必須借重他們的長才。

對於「中生代四大公子」挨酸不是敗選的就是輔選失敗的，王世堅認為，如果說以敗選，或者他們先前在位子上負起政治責任而離開，以這種來揶揄、消遣這些中生代精英，大可不必啦，大家不同的政黨，在朝在野應該互相尊重，提出這樣聲音的應該是在野黨吧，大家互相尊重。

王世堅認為，黨內這些中生代精英有各自有他們背後委屈，也有優秀的部分，他個人的看法是建議這幾位菁英們可以沉潛一段時間，多聽取民間的聲音，然後過一陣子再出來參與治理國家的行列，但是現在因為可能箭在弦上，有很多國家政事要推動，所以當然就必須借重他們的長才。

王世堅指出，以一個人選舉一時的成敗、進退，來作為評估適不適任，這樣的評估跟分析是太尖酸刻薄了，今天的跌倒不代表明天就做不好，「昨天的跌倒，他今天站起來了嘛」。

媒體追問，希望他們沉潛，如今是否被趕鴨子上架？王世堅表示，不會，不敢講說每一位都可以及時上手，至少他知道有好幾位其實一直都在準備中，隨時都準備好、待命中，不敢說每一位，但至少有好幾位是很優秀的，隨時都在充實自己。

由於蔡總統仍掌握布局，外界憂心，蔡恐與未來的民進黨主席賴清德有隔閡？王世堅表示，蔡總統根據憲法，執行總統職權就是到她任期最後一天，蔡總統要執行她的職權，全民都歡迎接受，該蔡總統要端出什麼菜，是此其時也，人民都在等待，這是蔡總統人事任命的權利。

王世堅表示，現在蔡總統要端出新的菜盤，當然全民都樂於看見，現在斷定這些菜是舊菜、冷菜、老菜新炒，未免過於武斷，至少先讓他們做做看，而且幾位中生代先前有一些經驗、挫折，相信他們應該可以有更好的政策作為。