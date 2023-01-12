建設局長陳大田說，專區內以天然草皮做為犬隻跑跳空間，並設有安全圍籬、隧道、狗便袋、清洗兼飲水台等，以及休憩石椅，提供毛孩與飼主同樂的舒適場域。（潘虹恩攝）

台中市長盧秀燕12日上午於出席寵物專區啟用典禮，民眾帶著自家毛小孩熱情相迎。（潘虹恩攝）

為打造寵物友善空間，中市府建設局與農業局合力打造西屯區協仁公園及北屯區新平公園寵物專區，台中市長盧秀燕12日上午於出席寵物專區啟用典禮，她說，寵物進入一般公園需要繫繩，違反了寵物的天性，設立寵物專區就能讓寵物自由地奔跑，未來會繼續推動，實現寵物權益。

盧秀燕表示，寵物不只是寵物，更是小孩、家人，雖一般公園寵物可以進入，但卻需繫上繩練，違反了寵物的天性，她希望更尊重寵物的權益，讓寵物在公園自由奔跑、運動、休閒，因此在她積極打造寵物專區，讓毛小孩在寵物專區內不需要繫繩繫鏈，可以盡情的放電、玩耍。

盧秀燕指出，台中市寵物專區在她上任時僅有1處，她上任後增加到7處，包含已開放的東區泉源公園、南屯區文心森林公園、后里區后里環保公園、太平區馬卡龍公園、西屯區協仁公園、北屯區新平公園寵物專區及北區中正公園兔子專區，未來會繼續加強建設，讓毛小孩可以自由自在的在公園行動，滿足寵物應有的權利。

建設局長陳大田說，協仁公園及新平公園皆分別設置小型犬及大型犬專區，協仁公園工程總經費約257萬元、新平公園工程總經費約390萬元，專區內以天然草皮做為犬隻跑跳空間，並設有安全圍籬、隧道、狗便袋、清洗兼飲水台等，以及休憩石椅，提供毛孩與飼主同樂的舒適場域。

陳大田說，協仁公園及新平公園打造寵物專區，不僅實踐動物友善環境，也串聯不同休憩場域節點，讓民眾與寵物一同放鬆同樂，也提醒民眾，在公園內的寵物專區遛狗，飼主仍須遵守相關規定，於寵物專區外仍需攜帶牽繩，現場也設有專區告牌。