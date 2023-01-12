憑《夕霧花園》入圍第56屆金馬獎最佳美術設計的影人陳炫劭，昨(11日)在臉書發文透露從埃及飛往約旦時，一行人被航警以「竊盜文物」名義帶走，除了手機被沒收，還被關在小房間拘留，「人生首次感覺原來這個就是外交困境國際孤兒」。對此，外交部於官網上做出回應。

陳炫劭發文指出日前在機場時被航警懷疑行李中有文物，一行人便被帶至小房間檢查，「期間有五六組不同的人員開始檢查我們的紀念品、煙灰缸是不是『他們的國寶』，還有號稱專家的女性很仔細的看著看起來像是藝品店的東西。」共檢查了兩到三個小時後，先是沒收手機不讓我們跟外界聯繫，然後派兩個警衛看守著待著的小房間，等了十個小時仍沒有後續消息，他也於文中透露近況：「一天後會走法律程序開庭，判定我們是不是有竊盜文物。」文末更嘆：「原來這就是國際孤兒。」

外交部對此於官網上做出回應，表示獲悉後已責成駐約旦代表處與陳姓國人及家屬保持密切聯繫，並請中華民國對外貿易發展協會開羅台灣貿易中心同仁就近探視；另也協助陳姓國人委請當地律師在本月11日開庭時提供法律諮詢及協助。

另外，外交部也藉此機會再次提醒國人前往其他國家旅行時，應避免誤觸當地法律，如果遭遇急難事宜，請即聯繫外交部緊急聯絡中心，電話：+886-800-085-095或與我國駐外館處聯繫，以獲得必要的協助。