晶圓代工龍頭台積電(2330)今（13）日召開線上法說，預期2023年首季合併營收將介於167～175億美元，季減12.2～16.2％、年減0.4～4.9％。在假設新台幣兌美元平均匯率30.7元狀況下，毛利率預期介於53.5～55.5％、營益率介於41.5～43.5％。

以上述財測及新台幣匯率假設推算，受產業庫存修正及傳統淡季影響，台積電首季合併營收估落於5126.9～5372.5億元，約季減14.1～18％、仍年增4.4～9.4％。毛利率及營益率則將自新高明顯下滑，均將降至近1年低點。

台積電2022年第四季自結合併營收6255.32億元，季增2.02％、年增達42.75％，連10季改寫新高，毛利率62.22％、營益率51.96％，連4季創高。歸屬母公司稅後淨利2959.04億元，季增5.35％、年增達78.01％，每股盈餘（EPS）達11.41元，連6季改寫新高。

累計台積電2022年全年自結合併營收2.25兆元、年增達42.61％，營業利益1.12兆元、年增達72.51％，毛利率59.56％、營益率49.53％，優於前年51.63％、40.95％。歸屬母公司稅後淨利1.01兆元、年增達70.4％，每股盈餘39.2元，全數改寫歷史新高。

台積電表示，儘管客戶進行庫存調整，但在較佳匯率及5奈米持續提升下，去年第四季營收仍季增2％。雖略受稼動率下滑影響，但較佳匯率及成本改善措施，使毛利率持續提升。

觀察去年第四季各應用占比，高速運算及智慧手機分達42％、38％，物聯網、車用、其他及消費性電子各8％、6％、4％、2％。與第三季相比，其他營收季增達23％，高速運算及車用均季增10％，智慧手機季減4％、物聯網季減11％、消費性電子季減達23％。

台積電去年第四季資本支出約108.2億美元（約新台幣3295億元），較第三季87.5億美元增加達23.66％、較前年同期84.6億美元增加達27.9％。全年資本支出約362.9億美元（約新台幣1.11兆元），較前年300.4億美元增加達20.81％。