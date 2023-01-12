疫情衝擊民生經濟，新埔鎮和關西鎮去年發2000元紓困金、湖口鄉和橫山鄉發3000元紓困金後，竹北市表表會12日審議通過「竹北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發放民生紓困金自治條例」，近21萬市民每人能領6000元民生紓困金，預計將發放12億7000萬元。

新竹縣發放紓困金的鄉鎮，都有設籍時間的規定，竹北市6000元的民生紓困金發放條件為，112年1月12日（即今天）前設籍於竹北市，即符合領取資格；預計提供2種申請方式，包含E化線上申請或實體發放。發放作業相關細節公所正研擬中，詳情將另行公告。

竹北市長鄭朝方表示，後疫情時期，振興經濟是民生相當重要的一環，許多攤商生計受影響，或是被迫放無薪假的勞工都需要被照顧，而竹北市是年輕城市，為讓「三明治世代」的新手父母稍喘口氣，與紓解廣大市民經濟壓力，提出「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發放民生紓困金」請市代會審議。

鄭朝方並指，竹北市財政穩定，稅收全縣第一，市庫結餘近50億元，在市庫行有餘力下，公所秉持照顧市民生計，提振消費振興地方經濟，決議發放紓困金。

鄭朝方說，經多方考量，發放條件將不分年齡、不排富，設籍市民皆有，讓全市近21萬人受惠，預計農曆春節後將陸續進行相關作業，可望在兒童節前夕完成發放。

市代會主席林啟賢表示，代表會過去多次提案公所發放民生紓困金，因故未能順利推動，12日第10屆市代會舉辦第1次臨時會，審議通過自治條例審議防疫民生紓困金每人6000元，希望公所能儘速在2、3月期間發放，讓全體市民在疫情期間獲得小確幸。