土城區青農邱奕豪獲優秀農友表揚。（王揚傑攝）

新北市農會今（12）日舉行農民節慶祝大會，新北市長侯友宜出席勉勵農友辛勞及貢獻，期許新的一年農友或農會都能夠豐收滿滿，會中也表揚各區及地區農會共50位優秀農事小組長、農業產銷優良農民及有功人員，感謝優秀的農友為新北市農業的奉獻。

侯友宜表示，新北市農會的優秀表現是有目共睹的，不僅市農會獲頒農業學術暨事業團體奬，各農會也在第11屆菁業獎及第16屆農金獎共奪得6項特優，成績亮眼。新北市近年持續增加農產品銷售方式，希望以不同管道推銷在地農產品，如辦理多年的「希望市集」，以照顧本市農民為目的，打造專屬聚集販售地點，落實照顧小農政策。

侯友宜特別肯定回鄉打拚的青農，以新穎、創新的思維推廣在地農產品，讓品質良好的新北農產品有更多被看見的機會，走向全國。期許未來結合觀光休閒產業，帶動周邊經濟發展。

獲表揚的34歲青農邱奕豪，退伍後就返鄉接手家業，在土城區經營有機菜園，以種植有機短期葉菜類為主，亦種植瑞士甜菜、芝麻葉、羽衣甘藍等較特殊作物，曾代表土城區農會參加新北市110年度農事推廣教育技術交換大會，勇奪亞軍佳績。

農業局表示，市府與農會合作開發農產加工商品、提升農產價值，創造農產全年經濟，並把關食品安全、推廣食農教育，以及推動農業創生，形成產業聚落與產業鏈，建構優質從農環境，讓新北市農業發展生生不息、永續傳承。