許多人顧愛車顧得無微不至，甚至把它喻為「小老婆」，看在女友或正牌老婆眼裡，又好氣又好笑。台北市文山區卻有一輛「戰爭版馬自達」在路上跑，看過的人不禁驚呼，這輛車到底發生過什麼事？車主為什麼要把車子搞成這樣？

有網友在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，一輛「白色」馬自達殘破不堪，車殼凹陷、板金龜裂，灰黑污漬充斥車身，車門被違停拖吊的藍膠帶貼住，連後車門的門把都不見了，悽慘狀態讓人直呼「這根本戰爭版馬自達啊」、「它是不是剛從烏克蘭回來」。

網友好奇這輛車發生過什麼事？更好奇車主怎能忍受愛車變成這幅模樣，「感覺很有故事的一輛車」、「是不是剛從拖吊車上脫逃」、「有故事跟有事故，差很多欸」、「我就問沒門把要怎麼開車門」、「會不會是電影《黑金》說的那輛馬自達」、「驗車肯定不過，但算了，車主感覺不會去驗」。

有網友出面證實，這輛車經常在台北市木柵一帶出沒，已經看過不只一次了，「是我鄰居...我每次遇到都跑超遠」、「常出現在木柵這裡」、「主要是政大附近啦，看過好幾次了，學生很熟」。