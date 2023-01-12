行政院會今（12）日通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》草案，讓普發現金等三面向政策有其法源依據，總經費上限則為3,800億元，實施日期到2025年。對於時間為何拉這麼長，以及有哪些計畫需要比較長時間，國發會主委龔明鑫舉中小企業轉型為例，必須耗費較長時間做體質上調整。

龔明鑫在簡報時說明，該特別條例實施日期會到2025年底，是因為考量推動上有些有即時性，例如普發現金，有些則是強化韌性，進行體質調整，時間上比較長，不是一年可以完成，所以需要兩、三年轉型，條例實施時間上才會訂到兩年多，到2025年12月底，讓推動上有法源基礎。

對於外界好奇那些項目屬於需要強韌體質的？龔明鑫說，特別條例經費上分成幾個方向，像是一致性支出跟撥補就可以很快，全民共享經濟成果（指發現金）就在內，勞健保撥補也有其一致性，今年就可以做完。至於減輕人民負擔的政策就需要持續性，可能今年到明年都需要做。

龔明鑫進一步說明，在強韌經濟韌性跟調整體質部分，時程上就需要一點時間，中小企業的調整就會拖得比較長。不只中小企業升級轉型，還有公共建設推動、農業相關政策，也都還需要一些時間。

龔明鑫說，國安會議去年年底有結論後，各部會開始研擬相關規劃，特別條例盡快在立法院通過後，預算也會很快提出。整個執行面向，有些經費是可以很快啟動，有些在產業設計上，必須要一段時間執行，而需要一段時間執行也不表示要等到兩、三年後經濟才會調整，執行這段時間也對國內經濟成長動能有很大促進效果。

龔明鑫說，中小企業朝向低碳化、智慧化生產的設計，有助於三方面工作。包含中小企業透過體質調整，對全世界智會化跟低碳化競爭有所因應跟發展；轉型過程中採買智慧化、低碳化相關設備，也提供訂單給國內機械業相關企業，機械業在經濟因素下國外訂單減少，就可以來彌補；透過協助中小企業，也促進輔導公司發展，利於長期性發展，三年後很多企業都要尋求低碳化或是智慧化發展，就會有很多輔導能量。他強調，這樣效果很即時，一、兩年內產生，三年後就會有體質調整，成效更好。

行政院發言人羅秉成補充，經濟往下走時就要挹注足夠動能。去年總預算提出之後發現經濟情勢上可能更加險峻，面對這種挑戰不可能分年計算慢慢做，會錯失把危機化為轉機的良機，因此提出3,800億元可以優先運用，急迫性就是緊急性情形下先實施的，其他則做準備。

羅秉成說，將近三年施行期間，分短中長期計畫，配合不同政策目標。最短是普發現金，特別預算通過幾乎可以馬上執行；有些是中期的，看經費、需求等，看今年發明年還要不要發等；產業的轉型，不是一下就可以轉，需要時間跟其他政策輔導級誘因才能促成，不只靠錢投入，還要有很多政策配套，像是要讓產業尤其中小企業經過轉型，才有強化兢爭力，這就是顧體質，需要挹注足夠資源，列為長期部分。

根據條例所定強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果之項目包含挹注全民健康保險基金、勞工保險基金及台灣電力股份有限公司；減輕居住負擔及提高居住品質；加強照顧弱勢族群及提供關懷服務；擴大公共運輸補貼，減輕通勤族群交通負擔；推動產業及中小企業升級轉型；加速擴大吸引國際觀光客；強化農業基礎設施，照顧農漁民權益；普發現金；其他經行政院核可之強化經濟及社會韌性有關事項。

在中小企業部分，根據草案說明，將朝向低碳化、智慧化、模組化升級轉型，以調整產業體質，強化產業競爭力。