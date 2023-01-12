中央流行疫情指揮中心公布從元旦開始以來十天，大陸來台旅客落地採檢結果，整體陽性率呈現下降，為16.9%；變異株部分，檢出最多的病例為BA.5，佔了60.2％、其次為BF.7，佔比為38.9%，最後還有BQ.1占比0.9%。指揮官王必勝表示，雖然開始呈現下降，但根據過去經驗，大量且快速的感染，很容易產生新的變異株，因此需要持續進行唾液PCR，並監測病毒基因定序。

指揮中心今天公布1月10日自大陸來台旅客採檢情況，共有1948名旅客入境，陽性數為235人，陽性率為12.1%。另外，1月10日金馬春節專案小三通入境採檢結果，共計88人入境，陽性數13人，陽性率為14.8%。陽性率雙雙下降。

大陸自1月8日起全境開放，但各國考量其境內疫情仍在高峰，紛紛提高大陸入境旅客的防疫措施，台灣自1月1日起針對大陸入境直飛四航點旅客執行唾液PCR篩施。

王必勝也公布，自1月1日以來到1月10日自大陸入境整體陽性率，從第一天的19%，一路下降至16.9％。

變異株監測結果也出爐，大陸入境確診個案中，檢出最多的病例為BA.5，有65例，佔了60.2％、其次為BF.7，有42例，佔比為38.9%。最後還有BQ.1，有1例，占比0.9%。

新光醫院副院長、陽明交通大學醫管所兼任副教授洪子仁指出，除了對岸疫情，更應該關注目前在美國快速成為流行變異株的XBB.1、XBB.1.5。

是否在大陸之外，也增加對美國的監測？王必勝對此表示，美國的XBB.1、XBB.1.5重症率沒有提高，重複感染數據，也沒有顯著增加，看到WHO的報導指出他們對美國疫情公布的透明度很稱讚，認為不必對美國旅客做任何措施。

王必勝強調，台灣的邊境檢驗，是針對大陸四個直飛航點進行唾液篩件，主要目的是監測是否出現新的未知的變種病毒，因為根據過去經驗，大量快速的感染很容易產生新的變異株，加上大陸資訊較不透明，因此才需要做邊境篩檢。