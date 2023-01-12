受颱風、豪大雨影響，宜蘭山區不少國寶級林木隨著暴漲溪水沖刷至下游，堆積在河床上，引起山老鼠的覬覦；10日動員上百名警力及林務人員，兵分多路在縣內11處發動搜索，查獲重量7.119公噸、市值136萬元的大量紅檜、扁柏等一級貴重木，另查獲7.4公克毒品，堪稱為近年北部罕見龐大竊取漂流木案件。

10日動員上百名警力及林務人員，兵分多路在縣內11處發動搜索，查獲重量7.119公噸、市值136萬元的大量紅檜、扁柏等一級貴重木，另查獲7.4公克毒品，堪稱為近年北部罕見龐大竊取漂流木案件。（保七總隊第四大隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜檢檢察官指揮保七總隊第四大隊、宜蘭縣警察局三星分局及林務局羅東林區管理處等單位，10日兵分多路在羅東、冬山、牛鬥等處同步搜索、拘提，並於48歲的主嫌王男與26歲田男住處及倉庫，查獲大批遭竊取的紅檜、扁木等一級貴重木，重達7.119公噸、市值136萬元，另查獲安非他命毒品7.4公克。

10日動員上百名警力及林務人員，兵分多路在縣內11處發動搜索，查獲重量7.119公噸、市值136萬元的大量紅檜、扁柏等一級貴重木，另查獲7.4公克毒品，堪稱為近年北部罕見龐大竊取漂流木案件。（保七總隊第四大隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

針對颱風汛期易發生漂流木堆積河床，保七第四大隊遂於10月開始加強查緝非法撿拾行為；警方運用科技辦案、日夜監控，以溯源方式針對山老鼠相關共犯逐一清查，歷經3個多月，便鎖定王嫌，他用曳引機具進入大同鄉田古爾溪、蘭陽溪床一代國有林地內違法撿拾漂流木。

10日動員上百名警力及林務人員，兵分多路在縣內11處發動搜索，查獲重量7.119公噸、市值136萬元的大量紅檜、扁柏等一級貴重木，另查獲7.4公克毒品，堪稱為近年北部罕見龐大竊取漂流木案件。（保七總隊第四大隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

待時機成熟，宜檢持搜索票趁王嫌一夥人出現在羅東、牛鬥存放漂流木的倉庫時，將王嫌等5人一網打盡，竟於現場查獲毒品，因犯嫌為了毒品只能不停戕害山林，全案以涉嫌違反《森林法》、《毒品危害防制條例》、竊盜及侵占等罪嫌移送宜檢偵辦。

10日動員上百名警力及林務人員，兵分多路在縣內11處發動搜索，查獲重量7.119公噸、市值136萬元的大量紅檜、扁柏等一級貴重木，另查獲7.4公克毒品，堪稱為近年北部罕見龐大竊取漂流木案件。（保七總隊第四大隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

保七總隊第四大隊表示，王嫌等5人擅自竊取滯留國有林地內漂流木的行為，已涉嫌觸犯《森林法》第50、52條及刑法竊盜等罪嫌；另結夥竊取森林主、副產物部分，可處1年以上7年以下有期徒刑，併科100萬元以上2000萬元以下罰金，警方與林管處將持續加強取締工作，確保國家資產及生態環境完整。

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