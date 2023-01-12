新冠變異株一波未平一波又起，美國近日因受Omicron亞型變異株XBB.1.5侵襲，將緊急公衛事件延長至4月底，此舉恐影響我國降級的規劃。中央流行疫情指揮官王必勝表示，對於美國的作為確實值得我方進一步了解延長理由，雖然目前仍是按期程規劃於春節後降級，但還是要參考其他國家的做法。

王必勝過去曾表示，最快將於農曆年後宣布新冠疫情改類或降級，但受到近期美國XBB.1.5疫情升溫影響，美國已將緊急公衛事件延長至4月底，讓向來參考美國防疫作為的台灣，恐面臨延後降級的命運。

王必勝今天說，對於新型變異株XBB.1.5是否會延後我國指揮中心降級規劃，中央原則上還是會依照時間去做，不過會參考世界各國的認知，例如美國的作為，就很值得進一步了解其中原因，同時也要參考其他指標來進行規劃。

王必勝說，據指揮中心掌握，XBB.1.5的重症、致死率都沒有提高，至於重複感染比例是否增加？還有待更多數據證實，但「應該沒有到很可怕的地步」。

外界關心美國疫情升溫，是否會比照大陸模式祭出落地PCR採檢？王必勝說，近期WHO才公開稱讚美國疫情相當透明，認為不需對美國旅客做任何措施，這點「跟我們的理解一樣」，他也強調，我國對大陸來台旅客進行邊境檢驗，主要是為監測有無新型的未知變異株。

王必勝指出，依照過去經驗，一旦發生快速且大量的感染，就很容易產生新的變異株，加上大陸資訊不夠透明，因此我國就得進行檢驗，才能及早能偵測新的變異株。