實境綜藝《花甲少年趣旅行》好評推出全新第二季，本週節目由郭子乾、李翊君、許孟哲、郭書瑤結伴去旅行。郭子乾、郭書瑤接受MyVideo專訪，分享這趟花蓮旅遊的有趣過程，4人首度一起出遊，被問到誰是最會製造氣氛的開心果，身為前輩的郭子乾笑說：「就是我啊！在車上如果覺得氣氛尷尬，我就會開始聊天，我很能緩和那樣的氣氛，整個行程都是我在聊天，但李翊君的助攻也不錯，適時的會給大家信心喊話。」郭書瑤也認同表示：「開心果是郭哥無誤！不論何時何地，都可以變成大型活動現場。」

郭子乾在初期的確靠打開話匣子快速拉近大家距離，他發現，「少年組不是不愛講話，而是不好意思講話，但我用聊天的方式讓大家打成一片，像是瑤瑤就有說，她跟一些同年紀的出去感覺沒什麼收穫，都是講一些屁話，但感覺跟郭哥出去的話，每句話都滿有道理的，倒也不是金句，是一些人生的體驗。」郭書瑤也補充，「郭哥的健談讓我們整路都有話題可聊，翊君姐什麼都幫大家準備得好好的，孟哲哥總是默默地注意大家的需求。」

聊到李翊君，郭子乾發現對方竟然幾乎很少出門爬山或去公園走走，「沒想到這次這麼硬的旅程，她是全程都參與，讓我非常感動。」而許孟哲自從當爸後，心境的轉變郭子乾也看在眼裡，「他曾說有個戰鬥機的行程要找他去飛，但他想到戰鬥機稍有不慎可能會墜毀，那家裡怎麼辦？這跟他年輕時候的想法完全不一樣，我覺得會想到家庭的成員，這就是成熟的男人。」

郭子乾分享這趟旅程最大的收穫，是去了過往沒有去過的地方，並和三位旅伴度過溫馨的旅程，更語重心長表示：「我只想跟旅伴們說，你們好好活著，你們都是非常有前途的年輕人和歌手，祝福未來一切順利。」郭書瑤則開心此趟旅程交到了三位新朋友，「謝謝大家陪我跋山涉水，願意無私的分享人生觀。」他也直喊自己酷愛旅行，期待的能透過節目去體驗沒體驗過的人事物，但他也擔心，有了家庭後，比較危險性的就不去做了，像滑翔翼、開飛機、攀岩、高空彈跳等，「這種可能會發生意外的活動，我就會考慮不去做。」

郭子乾指出，此次旅行少年組都滿聽花甲組的意見，因為少年組所提供的行程，花甲組全部都參與，他說，瑤瑤有暖心提醒他，在溯溪的時候不要蹬石頭，很傷膝蓋，「我才發現，原來我的膝蓋骨跟年輕人差不多喔，還是可以拼一下，很有成就感。」《花甲少年趣旅行》於每周六晚上10點在MyVideo網路獨家播出。