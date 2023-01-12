在新竹工業區內的新湖分局新工派出所，在1984年興建，辦公廳舍老舊狹隘，不敷使用，縣府在派出所後方縣有地新建廳舍，爭取中央補助經費未果，縣府編列1億1391萬元興建，12日熱鬧舉行開工典禮，縣長楊文科期許工程如期如質在明年5月竣工，提供更好的服務品質，讓湖口鄉成為安居樂業的好地方。

楊文科表示，新工派出所初期編制只有7人，隨著新竹工業區的發展現已有463家廠商，人口持續成長達到8.1萬人，加上外籍移工約7萬人，治安業務相對繁重，員警數增到25人，辦公廳舍使用37年，老舊又狹小，新建刻不容緩。

湖口鄉長吳淑君表示，她在議員任內就全力爭取新建新工派出所，但警政署和主管工業區的經濟部未能補助興建經費，中央的前膽經費則已補助新竹縣新建新埔分局，於是回過頭爭取縣府支持，感謝縣長楊文科善意回應，由縣府全額補助經費興建。

縣察局長楊哲昌說，去年在警政署任職時曾到新工派出所勘察，當時就驚訝員警人數那麼多，辦公廳舍卻很小，員警要借用新工消防分隊的宿舍，感謝楊文科縣長和議會支持，以1億1391萬元興建新建，完工啟用後，將能強化員警出勤機動性，提升行政效率與服務品質，也提供民眾更寬敞舒適的洽公環境。

新建的新工派出所是地下1層、地上3層，樓地板面積566坪，工程由陳怡安建築師事務所規畫、設計及監造，程峰營造公司及光宇水電工程公司共同承攬建造，工期預計450個日曆天，明年5月竣工啟用。