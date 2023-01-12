匯豐在周三的一份研究報告上說，聯準會(Fed)將在2月1日的政策會議上升息50基點(2碼)，利率來到4.75%至5.00%，並為聯準會最後一次的升息。

匯豐也預測，聯準會將在明年開始減息，估總共降息50基點。

不過美國利率期貨市場已經反映出二月和三月各一次的25基點升息，並預計在六月的政策會議上，聯準會利率將達到略低於5%的最高水準。

匯豐在研究報告還提到，預計歐洲央行(ECB)在二月和三月分別升息50基點，讓存款利率來到3%，並在可預見的未來維持此一水準。

自七月以來，歐洲央行累計已升息2.5個百分點，利率來到2%，並承諾在未來幾個月內「穩步」升息。但歐洲央行一些官員已開始辯稱，由於經濟衰退的日益迫近，利率可能正非常接近峰值。

西班牙央行和芬蘭央行的行長紛紛在周三提出大幅升息的談話，但葡萄牙央行行長在周二則提出不同看法。