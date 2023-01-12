為讓獨居弱勢長者也能感受年節氣氛，財團法人全成社會福利基金會攜手中華郵政公司，準備豐富年菜，12日出動郵務車與志工快遞物資到長者家中；特別的是，基金會年長志工特別寫春聯贈送獨居長輩，象徵「老服老」，高齡76歲的張奶奶見到老朋友到家中幫忙貼春聯，開心的直說謝謝。

高齡96歲的寇爺爺(左二)親手寫春聯，將贈送給關懷據點服務的獨居老朋友。(林欣儀攝)

社會局長廖靜芝、全成基金會董事長聶玉美等人，與高齡96歲、社區長照使用者寇爺爺一同寫春聯，寇爺爺說，年輕時就寫了不錯的毛筆字，很高興能寫春聯，藉此服務其他老朋友；自己平常喜歡活動筋骨，在社區與朋友打麻將，不但練手、也能動腦。

財團法人全成社會福利基金會攜手中華郵政公司，準備豐富年菜，12日出動郵務車與志工快遞物資到長者家中。(林欣儀攝)

全成基金會每年在春節前都舉辦圍爐餐會，近兩年因疫情停辦，改為送年菜給獨居長者，聶玉美表示，受疫情衝擊，大環境不佳，原本很擔心勸募不容易，幸好台中郵局、萬和宮等機構大力相挺，讓獨居長輩能感受到社會的關懷與溫暖。

台中郵局副局長李木順與郵務士合力，將五穀滋養粉、雞湯等年菜物資裝箱，並出動5輛郵務車快遞到獨居長者家中，基金會表示，今年除了送年菜，志工們還逐戶幫長輩貼春聯，可說是另類的「春聯快送服務」。

廖靜芝表示，全成基金會據點服務成效好，更將服務拓展到獨居長輩家中，且與郵局配合，服務更深入且符合老人需求；台中市目前社區關懷據點共有470處，今年預計擴增到490處，未來也希望透過跨域、跨業合作的方式，就近服務長者，也落實在地老化的政策。