10天春節連假，新竹縣各旅館和民宿房間已有8成賣出，湖口、北埔及內灣老街預估將有30萬旅遊人次，縣長楊文科12日到湖口老街視察春節疏運計畫，鼓勵遊客多搭乘大眾運輸，能夠一路順暢來看新竹縣的好山好水。

交旅處長游志祥表示，新竹地區計程車運價比照往年，從19日到29日11天春節期間，計程車運價加收3成，規畫免費觀光1、2、6公車，新增台灣好行觀霧線觀光8號和台灣好行獅山線公路客運5700路，讓持電子票証或預約乘客免費搭乘。

新竹縣觀光公車免費期間為24日到27日，完全免費的是，觀光1號行駛高鐵新竹站到新埔九芎湖所在的照門休閒農業區，觀光2號高鐵新竹站到六福村主題遊樂園，觀光6號竹東火車站到內灣大橋。觀光1號和2號在20日小年夜停駛到23日，觀光6號21日除夕停駛到23日。

觀霧線和獅山線24日到27日免費，觀霧線21日停駛到23日，獅山線22日停駛1天，21日和23日調整班次，原本1天雙向各14班次，這2天都各只有10個班次，有持電子票証或提早預約搭乘觀霧線的遊客可免費搭乘。

新湖分局長楊宗昆說明湖口老街春節疏運計畫，規畫湖口老街週邊台1線沿線、學府路及中正路3個路段部署18名警力，在車流量尖峰時段做機動交通疏導，必要時操控號誌加強交控。

同時，在湖口台1線、國1湖口交流道匝道、新豐鄉台15線、台61線沿線奉要交通樞紐，編排警力做交通疏導，以利遊客往返湖口老街交通順遂。

楊宗昆指出，湖口老街停車場能停放200部車，若遇停車空間不足，車輛難以進入時，員警會進行管制，引導車流往台1線方向行駛及停車，避免車流在路口造成回堵。