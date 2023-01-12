第一屆《金威獎》素人盲飲活動即將於2月份登場，這次共精選出大摩、麥卡倫、格蘭菲迪、百富、格蘭菲迪、歐肯三桶、格蘭路思、亞伯樂、幕嚇、吉拉等8支最受歡迎的平價酒款，邀請300位素人到場，以公平公正公開的盲飲方式，海選出年度最佳威士忌，堪稱是史上絕無僅有的陣容，被譽為威士忌界年度盛事。

旺旺中時舉辦的第一屆年度威士忌推薦大賞《金威獎》，今年共分為「達人推薦」、「史上最大規模300名素人盲測」以及「萬人網路海選」等三階段方案，網羅市面上高端精英、普羅大眾等不同等級威士忌，再分門別類選出最佳威士忌。

有品酒首席美稱的威士忌專家「藏酒論壇」執行長賴偉峯指出，很榮幸受邀擔任評審團主席，他認為金威獎活動別具意義，首先，活動除了有高端品酒達人推薦，更採取北中南三處共300人海選，還開放萬人海選，不僅更貼近民眾口味，也能更具網路人氣，很期待這次的海選結果，相信定能激盪出不同的火花。

備受注目的盲飲海選活動自即日起對外募集，自2月17日至19日則分別在台北、台中、台南三地，各號召百位品酩愛好者，針對市場上最受歡的多款主流威士忌產品盲飲PK，選出前三名最佳TOP 3威士忌品牌酒項。

活動採預先報名制，民眾到場可以一次品飲8款經典主流暢銷威士忌，憑自己的感覺選出最佳威士忌，不必再像過去一樣受限於專家說法的二手資訊，「最好的威士忌我喝了算！」。活動平台與報名資訊將於1月10日公佈上線。

※酒後不開車，安全有保障。飲酒過量，害人害己。未滿十八歲禁止飲酒。