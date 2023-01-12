台北巿長蔣萬安12日前往台北市消防局出席「119消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮」，頒獎前受訪就頒獎典禮現場掛出「台北萬安」的字牌是否是馬屁文化？蔣萬安表示很單純，就是歲末年終祝大家萬事平安，自己的名字因為諧音的關係會做很多的應用，大家有不同意見，虛心接受，會請團隊在布置安排要更加謹慎注意，也可換成各式各樣的話語，都沒有問題。（鄧博仁攝）

台北市長蔣萬安上任後的第一個春聯題字為「兔來萬安」，遭質疑馬屁文化再次復辟。民進黨皆炮轟是威權復辟，也有人認為春聯的設計根本是「國民黨美學」。台北市消防局12日舉辦活動，更在會場貼出「台北萬安」，對此台北市長蔣萬安今坦然面對，強調名字因為諧音的關係，本來就會運用，但各方指教都虛心接受，也特別請市府團隊未來更加謹慎。

蔣萬安今下午出席消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮，在蔣萬安到場前，就被民眾發現消防局的場內布置，貼著斗大的「台北萬安」字樣，加上日前的春聯也是寫著「兔來萬安」，被質疑拍馬屁文化再起。過往前市長郝龍斌時期也時常出現台北「郝」運之類的諧音祝賀文。

蔣萬安表示，不論是春聯或今天布置，單純是新的一年祝福大家萬事平安，他的名字因為諧音的關係，本來就會做很多運用。而媒體再問及市議員王世堅批評馬屁文化，更說乾脆設立「蔣萬安銅像」，蔣萬安先大笑，後表示大家有各種意見，市府都虛心接受，未來也請市府團隊在未來安排布置上面更加謹慎。

至於春聯被批評是國民黨美學，蔣不認同強調，春聯非常好看，而且很有設計感，字也是請特別老師發揮創意寫出來，蔣萬安逗趣表示，兔子剛好是兩個兔耳朵，很多孩子看到這春聯很喜歡，加上他自己家裡，今年剛好會有兩隻小兔子（大兒子、尚未出生的三寶），所以我想兔來萬安也很應景，符合今年金兔年。

市府發言人羅旺哲補充，蔣萬安名字的「萬安」二字，容易被聯想為「萬事平安」，因此到了節慶的時候，常常被拿來作為節慶用語的諧音。這次的春聯「兔來萬安」，原先單純的本意也是祝福市民「萬事平安」，但為了避免造成誤會，蔣萬安今也正式提醒各局處，未來別再用市長的名字做文宣，嚴禁馬屁文化發生在台北市政府。