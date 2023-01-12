由於這筆鉅款是向親友借來的，他們決定全數領出帶回家再歸還親友。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

警方最後也護送他們安全返家。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢區青埔一對退休老夫婦，近日欲投資「虛擬幣」，昨下午赴銀行要匯款1100萬元，行員察覺有異且對方帳戶已被列異常，勸阻無效後通報警方，苦苦勸說後才成功阻詐，但因這筆鉅款是向親友借來，他們決定全數領出，塞進2個行李箱帶回家，再鎖進家中保險箱。

警方表示，73歲張姓老翁與68歲妻子近來準備進行投資，昨日下午3時許到銀行要匯款1100萬元，行員機警一聽有詐，懷疑可能遇到詐騙集團，且收款帳戶已被列為異常帳戶，行員極力勸阻夫婦無效，便通報中壢分局中福派出所到場協助。

員警宋豐軒、凃怡安到場加入勸說，夫婦倆才坦言，這筆鉅款是他們想要投資虛擬幣，才向親友借錢，警方與行員提出多件實際案例苦苦勸說，這是詐團常用手法，他們才恍然大悟，終於放棄匯款。

不過，夫婦倆最後仍決定把這筆錢歸還給親友，還是將1100萬元現金通通提領出來，裝入他們自備的2個大型行李箱，再鎖進家中的保險箱。警方擔心2人身攜鉅款易遭有心人士覬覦，便協助安全護送返回住家，這起阻詐任務，最後也變成護抄任務。

警方也提醒，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，若有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理等情形，應避免投資，且勿輕信網友來路不明的投資管道，小心求證仍是防詐的不二法門。