新北市板橋慈惠宮將於大年初一至初五舉辦兔年民藝大街嘉年華，活動以「媽祖慈悲心、府中繽紛情」為主題，內容包括擲筊大賽，躦轎腳送發財金，美食攤位、拉丁樂團、親子唱跳及街頭藝人逗趣迎春秀，更邀請藝人每日現場演唱及提供豐富的摸彩品，節目滿檔，天天精彩。

板橋慈惠宮大年初一至初五舉辦兔年民藝大街嘉年華。（王揚傑攝）

活動初一邀請到國寶大師李天祿帶領的宛然布袋戲演出「孫悟空大鬧天宮」，初五則有知名明華園（黃字）戲劇團上演「財神下凡」；每天陸續安排向蕙玲、蘇宥蓉、方怡萍、向蕙玲、甲子慧等知名歌手輪番演唱，同時提供豐富摸彩品，有電視、冰箱、洗衣機、機車等大獎，送給幸運民眾，福氣一整年。

板橋慈惠宮主委賴春穆表示，春節舉辦民藝大街嘉年華自2009年開始舉辦自今，已成為板橋地區重要的春節活動之一，期望為社會地方增添春節喜氣、傳遞媽祖博愛與良善精神，今年廟方特別準備每天限量200份的開運聖筊，民眾於活動期間至府中商圈完成指定任務即可獲得，數量有限。

民政局長柯慶忠表示，板橋慈惠宮為2023年北台灣媽祖文化節20周年的主辦宮廟，北台灣媽祖文化節是由台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣等縣市政府共同輪值合辦的大型媽祖信仰慶典活動，屆時能帶動府中商圈宗教文化及產業經濟發展。