111年台灣出口創新高，總值達4795億美元，其中出口增加2成以上之廠商1/3，貢獻總出口金額將近一半。

去(111)年下半年雖全球景氣受高通膨、升息壓力而逐漸進入收縮期，惟受惠於新興科技應用與數位轉型需求，並帶動終端產品晶片含量提升，我國上半年出口大幅擴增，致全年總值達4795億美元新高，年成長7.4%。

去年共有7.2萬家廠商向海關申報貨物輸出，如挑選近2年皆有出口之6萬家計算個別廠商年增率，增幅在整體出口平均(+7.4%)以上計2.5萬家，占總家數41.2%，對應金額占比為58.6%，平均每家出口1136萬美元，優於整體之800萬美元，亦較低於出口平均年增率者(565萬美元)高出1倍；就年增率分布來看，增幅達2成以上家數占1/3，其出口金額占46.3%最多，併計年增率0至未滿2成者，正成長或持平家數占46.7%，貢獻出口值比重66.1%。

主要貨品家數結構普遍與整體出口一致，即負成長家數略多於正成長或持平者，但從對應出口金額比重多寡觀察，仍可概略判斷貨品外銷表現，例如電子零組件出口值有3/4來自正成長或持平廠商之貢獻，與111年電子零組件年增16.4%且金額達到空前水準相互呼應，其他規模值創新高的貨類，包括資通與視聽產品、基本金屬及其製品、機械、化學品、運輸工具，皆有6~8成出口值來自正成長或持平的廠商。礦產品受國際原油價格較110年大幅上漲支撐國內石油煉製業者外銷，出口年增2成以上的廠商，其金額占比85.5%居各貨品之冠；隨疫情紅利漸失、面板跌價而外銷衰退27.2%的光學器材，減幅逾2成廠商之金額占比(55.3%)遠高於其他貨品。