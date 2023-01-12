展望台股第一季表現，瀚亞投信台股投資總監劉博玄認為，各產業對2023年景氣相對保守，經營重點在存貨控管及財務體質調整，對照大盤將呈現弱勢震盪整理，需靜待景氣落底。不過，由於通膨降溫、FED升息近尾聲，外資回頭回補行情等潛在利多可期，行情可望逐季回溫。

劉博玄分析，電子族群難脫離庫存調整干擾，但以中長線來看，全球資料中心持續建置，伺服器長期需求仍佳；而泛IP族群(含ASIC)較無存貨問題，亦受惠美中科技戰之轉單效益，將是中長線看好族群。

此外，預期部分資金轉向非電族群，可關注內需題材，劉博玄看好受惠低基期及疫後消費復甦題材，如餐飲、飯店、觀光類股。或者是大陸解封後復甦概念股，如餐飲、美容、保健產品等，若第一季中國疫情可控，預計復甦力道強勁。另一方面，中國20大之後，經濟趨於維穩發展，對基建及房產將帶來基本支撐；而國際基本金屬如鎳、鋁等庫存水位已極低，只要需求稍回升，帶動報價上漲，有利鋼鐵類股後市。

保德信市場策略團隊主管葉家榮指出，台股在今年仍具有投資價值，惟須等待上半年的市場雜音消化後，於第二季起可留意逢低分批進場的時機，另外，包括醫療生化、新供應鏈等產業類股，由於成長前景明確，以醫療產業為例，該產業自1986年以來，在防禦型的製藥、研發創新的生技等次產業支持下，面對景氣循環、產業輪動皆能保有領先優勢；而雲端、電動車、綠電在科技加持下，未來新科技與產業變革推動的投資趨勢，則將創造出龐大關鍵投資商機。