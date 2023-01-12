蘇花公路大清水隧道坍方，雙向交通中斷，公路總局預估15日才能搶通，但因碰上周末假日，勢必影響花東住房率，飯店業者為鼓勵遊客入住，祭出持車票、加油發票房價現折500元的優惠，盼能減緩退訂潮。

蘇花公路大清水隧道坍方，雙向交通中斷，公路總局預估15日才能搶通，勢必將影響花東旅宿業本周住房率，福容大飯店花蓮店為鼓勵遊客期間入住，祭出持車票、加油發票房價現折500元的優惠，減緩退訂潮。（福容大飯店提供／羅亦晽花蓮傳真）

過年前一周是花蓮觀光淡季，縣內旅宿周末住房率約6成，蘇花公路坍方後，儘管台鐵加開班次疏運，仍有不少業者接到許多遊客的詢問電話，目前取消率雖不到5％，但通車時間若延宕，恐使退房發酵，也因此有飯店業者想出奇招，祭出優惠減緩流失的訂單。

福容大飯店花蓮店表示，目前收到4筆取消訂單，損失金額在萬元內，其餘客人均以保留訂金，以延後入住為主。不過為鼓勵遊客搭火車到花蓮旅遊，即日起至20日止，以官網、電話及享福卡APP訂房者，只要持台鐵車票、加油發票入住，房價現折500元，再享延後退房至下午1時的優惠，且享福卡會員還能分級折扣。另，持福容大飯店連鎖住宿券的遊客，於13日及15日入住，免付假日加價費用，14日入住加價僅需400。

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，過年前一周是觀光淡季，本周六日住房較低，不過現在的修復時間是關鍵時刻，旅客好不容易提早規畫連假行程，變動住宿也很麻煩，春節前如順利通車，相信連假旅遊潮較不會受影響，希望儘早通車讓過年影響降到最低。