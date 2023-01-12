竹南鎮在地青創產業推出年節喜慶禮盒。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮在地青創產業推出年節喜慶禮盒。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

年節將近，各式禮盒出籠，竹南鎮在地青創產業合力推出結合新舊創意的2023年四喜禮盒─三仙保庇一路發，以竹南鎮中港傳統「財子壽」三仙，象徵能帶給人財運、子孫興旺與康壽，由春棗、腰果及茶包組成三仙四喜禮盒，禮盒內還附有書法名家查禮坤親書的「發」字」讓大家喜福滿滿迎金兔。

竹南鎮舊稱「中港」，數百年前有道卡斯族「中港社」世居在此，清代漢人移入定居，日據時期行政區為新竹廳竹南一堡，是個有數百年歷史的城鎮。中港有個特殊產業，就是傳統手工金銀紙加工業，日據時期即有記載此項產業的工商名冊，當時金銀紙業堪稱鎮內第2大產業，進入民國時期更是鼎盛，名冊登記商家多達三百多家，昔日遍地鋪曬黃澄澄的金紙，有「金色中港」的美稱。

金銀紙加工業為許多中港人帶來一家溫飽，金紙上頭印的「財子壽」代表著人們與天界溝通的象徵，為家人祈求財運、子孫興旺與康壽，在傳統節氣中保持對信仰的忠誠與盼望，也為日子帶來穩定。

竹南鎮中港在地青創產業蕃社30、中山168等，特別在春節前夕推出新年禮盒，設計理念就特別以「財、子、壽、發」四個喜氣大字為主軸，結合竹南中港特有的「財子壽」三仙意象，加上「發」字，象徵在來年，受到財子壽三仙的庇佑，財源、人緣一路發。

充滿在地特色的過年禮盒，有手工製作的傳統春棗、滋味豐富的養生堅果和在地嚴選的好茶加上手工製作的發財竹籃，送禮自用都能傳承家鄉好味道！禮盒內還附贈書法名家楊禮坤的「發」字，祝福大家兔年一路發。