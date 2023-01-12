Alphabet醫療保健科學子公司Verily執行長吉雷特（Stephen Gillett）周三透過電子郵件向員工表示，即將裁員15％並展開重整，估計影響人數約240人。

Verily為谷歌姐妹公司，隸屬於Alphabet的「其他投資」（Other Bets）業務。吉雷特指出，此次人力裁撤主要反映已終止的計畫和冗員。

此為第一個Alphabet旗下事業加入此波科技業裁員潮。先前外媒報導，眼見Meta等其他重量級業者皆已宣布精簡人力，雖然谷歌到目前為止仍未見大規模裁員，但員工仍感到焦慮。