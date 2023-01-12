台中市梧棲區一對10歲的雙胞胎男童，10日晚間8時許，進入自家房間將門關上不小心將門反鎖，男童發現房門開不了，緊張的從拍門並喊叫求助，男童媽媽白姓婦人在客廳聽到求助聲；因該房門喇叭鎖年久使用，造成門栓完全卡住無法打開房門。白婦立即找尋附近的鎖匠開鎖，但找了5間的鎖匠皆聯絡不到人，只好趕緊報警求助。

梧棲區一對10歲雙胞兄弟，10日晚間8時許不小心將門反鎖，警方前往救援。(警方提供)

清水警分局梧棲所副所長程士坤及員警黃晨洋獲報後立即趕到現場，同時也通報消防人員到場協助，警消試著各式方法仍打不開，一旁的白婦情緒非常緊張，警方一邊安撫白婦、一邊研究如何開門？最後，警消決定以鐵橇榔頭將喇叭鎖破壞後並撞開房門，成功將2名男童救出，初步檢查兩名孩童身體狀況並無大礙，也讓一旁緊張的白婦鬆了口氣，不斷感謝警消的幫忙協助。

清水警分局梧棲所長劉凱萍呼籲，家中各式門鎖應隨時檢查有無故障或毀損外，孩童在家時應隨時留意在家情況，切勿獨自留在家，以免發生意外危險，若有緊急情況可隨時撥打110或向鄰近警察機關尋求協助。