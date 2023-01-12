郭子乾（前左）、李翊君、許孟哲（後左）、郭書瑤，攀岩成功享受溫泉。（東森提供）

東森《花甲少年趣旅行》14日將播出郭子乾、李翊君、郭書瑤、許孟哲遊玩花蓮，郭書瑤擔任此趟行程第二天導遊，安排一整天的野人行程，堪稱是開播以來「最硬」的一次，一行人一下子在杳無人煙的深山中採野菜，一下又去溯溪兼攀岩，每一項體驗都是李翊君人生中的「第一次」，令她直呼：「我老公（檢場）看到我這樣一定會嚇昏倒。」

郭書瑤透露之前一次到花蓮旅遊，讓她獲得許多深刻體悟，甚至之後影響到她生活。當她得知這次的旅遊地是花蓮後，立刻大膽安排她認為去花蓮一定要體驗的「野人」行程，希望能帶花甲走這種一般人普遍認定是年輕人才會走的行程，郭書瑤笑言：「我覺得，不管你是幾歲的人，只要你的身體狀態OK，其實都可以做到的，不要用年齡來區分你要做的事情，希望能藉由這次機會，成功鼓勵到大家。」

而這趟同遊的花甲旅伴李翊君和郭子乾，完全符合她的期待！從未去過深山野林、一點都不Outdoor的李翊君，到後來卻一馬當先「披荊斬棘」的開路帶領旅伴在林中探索。接著，一行人為了到野溪溫泉秘境泡湯，過程中不僅要艱難地溯溪前往，還得徒手攀岩，這些項目對不諳水性的李翊君來說都是人生「第一次」，再次突破極限。

李翊君坦言當時和郭子乾還在猶豫要不要攀岩，一聽到工作人員擔心這項體驗時危險性偏高，建議少年前往即可，這反而燃起李翊君的鬥志，隨後她緊跟著教練的指導開始征服峭壁，而少年們則是殿後隨時留意花甲們的狀況，最後全員順利抵達室外仙境，享受被大自然包圍的感動。

李翊君這趟旅程中，不斷解鎖人生成就，旅伴們驚呼「原來她也蠻野生的嘛」、「其實她是可以開發的」這回意外激發潛能的李翊君也開心直呼：「我為我自己驕傲！」但從未陪老公進行過戶外活動的她，自嘲：「我老公（檢場）看到我這樣一定會嚇昏倒，他一定會覺得這怎麼可能是我。」花甲們願意放下包袱、捨身冒險的精神，讓郭書瑤敬佩不已，感性說道：「非常感謝他們陪我走完這一趟旅程。」