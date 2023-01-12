全聯於每周固定時間推出生鮮商品優惠。（全聯提供）

年關將近，農委會攜手全聯福利中心，於今（12日）舉辦「供貨很穩定、全民有福利、在地直送、美味平價」記者會，農委會宣布持續穩定供貨，並與全聯共同推廣台灣優質的在地好物。同時，即起在全台超過1100間的全聯門市，也正式打造抗漲專區，不間斷的祭出各式優惠。

農委會主委陳吉仲表示，國產農漁畜產品在近兩年面臨重大的衝擊，從鳳梨、鳳梨釋迦、文旦柚，一直到石斑魚及午仔魚等國產農產品，對台灣農友帶來嚴重的影響。在面臨危機時，非常感謝全聯在第一時間積極主動的推廣內銷市場，不僅穩定價格，更給予農友最有力的支持。

全聯網羅生鮮商品、民生用品，大部分全聯價8折起優惠，且每兩周皆有促銷商品，並長期於門市DM上規劃抗漲專區，平均有超過3000~4000個品項，好比生鮮蔬果、米、牛奶、保久乳等，祭出買1送1、第2件5折、超低卡友價等優惠；至於門市PX TV、官方FB粉絲團，與官方LINE則每周固定推出「周三家庭日」、「周末買菜日」、「周末限定買1送1」等好康，是不少婆媽省荷包的秘訣。

此外，陳吉仲透露將與全聯合作，規劃推出「幸福餐盒」，每份60元，供應量預計超過200萬份，主要供應對象是都會區的年輕小資族，讓小資族可以省荷包、節省過度的飲食支出，待立法院審預算通過就會執行，最快今年3月開賣。全聯董事長林敏雄表示：「是虧錢在照顧消費者，但還是要做。」