曾與賈吉（Aaron Judge）共同撐起洋基打線的2屆全明星捕手桑契斯（Gary Sanchez），如今際遇大不相同，賈吉已經獲得3.6億美元的肥約，還當上了洋基第16任隊長，桑契斯目前仍是苦苦追尋新東家，不過根據大聯盟記者高梅茲（Hector Gomez）報導，近年打擊成績慘澹的桑契斯，已經進入「灣區大軍」巨人的補強視野。

巨人休賽季陸續放走卡沙里（Curt Casali）、納普（Andrew Knapp），幾天前又做出意外之舉，將威恩斯（Austin Wynns）放進DFA（指定讓渡名單），如此一來捕手陣容就只剩下巴特（Joey Bart）以及從規則5選秀選進的工具人薩博爾（Blake Sabol），因此巨人被認為要針對本壘後方進行補強。

巴特原本被巨人期望能接下主戰捕手位置，2020年波西（Buster Posey）因疫情選擇退賽，巴特因此擔綱先發捕手的重責大任，沒想到他只繳出2成33打擊率、OPS+（標準化攻擊指數）68的慘烈成績，去年賽季波西宣布退休後，巨人決定給巴特再一次機會，不過他依然沒有長進，雖然扛出了雙位數的11發全壘打，但是自殺棒等級的打擊率，也讓巨人高層決定著手強化捕手陣容。

桑契斯近年打擊同樣不出色，打擊率及上壘率甚至不及巴特，但有鑒於過往優異的打擊成績，年紀不算太大的桑契斯值得巨人改造一番，且在穩健的防守下，替他的WAR（勝利貢獻值）值加分不少。