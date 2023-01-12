農曆新年腳步逼近，各政治人物紛紛準備自家春聯及紅包袋供民眾索取，應景好過年。國民黨台北市議員游淑慧表示，因為自己實在太沒有面積觀念，只留心版面設計卻沒有做實體比對，居然做出了一張「巨無霸」的春聯，讓她直呼自己「一時不察」，看了都不好意思，也歡迎大家多來索取這限量版的特殊春聯。

游淑慧10日在臉書發文表示，由於一時不察，沒有面積觀念的她，只留心版面設計沒有做實體比對，不小心就做出一張巨無霸的春聯，讓她自己看了都覺得不好意思。

游淑慧強調，這款「福兔賀春」春聯已正式推出，因為數量不多，將放置里長辦公室、不定時市場發贈，或來電及來信索取。

不僅如此，游淑慧指出，除了這款巨無霸春聯外，她也特別為喜歡手寫感的大家，準備了揮毫活動，並邀請中華將軍文化交流協會秘書長賴尚甫、書畫有約協會副會長劉有慶、中華弘道書學會榮譽理事長李弘正、中華將軍文化交流協會理事長俞川心等，多位專業老師現場揮毫寫春，希望大家不要錯過。