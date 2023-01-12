新北市環保局1月初接獲民眾反映，五股坑溪疑似被偷排廢水變成乳白色牛奶河，隨即派員前往稽查，經稽查人員追查，並調閱科學烽火台全河段監視系統的影像資料後，發現當日凌晨確有上游某豆腐工廠排入廢水，現場依違反水汙染告發，環保局、水利局、衛生局及經發局也成立跨局處專案小組，10日進廠聯合稽查，從汙染削減、水質檢驗、工廠登記等各方面要求廠商盡速改善。

環保局表示，稽查員接獲民眾反映趕抵現場時，五股坑溪目視水質清澈，稽查人員採樣檢測，結果酸鹼值pH為8.15弱鹼性、水溫23.8度，急毒性及重金屬等項目均未檢出，屬正常水質範圍，但水質略偏鹼性，尚有跡可循。

環保局說，本流域前已列入重點稽查區域，並完成全河段科學儀器監控設備架設，有如古代烽火台般即時記錄河川狀況，遇到汙染情形可立即回溯查處，稽查人員即改以監控紀錄方式尋找汙染來源，發現當日凌晨6時許確有汙染排入溪流的情形，經追查掌握污染來源為上游某豆腐工廠。

稽查人員進場稽查後發現，該廠因防治設施功能不足，作業廢水未妥善處理即排放到五股坑溪，影響水體品質，當場責令業者限期改善，且須妥善清理汙染處。

業者現場表示因提貨廠商打破豆渣桶後，未妥適處理即離開，致沉澱池溢流造成汙染，除表示歉意亦將儘速依相關單位意見改善。