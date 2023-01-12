台中市近日空氣品質不佳，空氣霧濛濛，12日更因環境風場東風轉東南風，空品等級達「橘色提醒」，台中市政府環保局持續以各項作為因應，5日起展開專案稽查，至12日止共查獲3件露天燃燒，將依法開罰。

環保局說明，1月7日開始有境外汙染源移入，8日時環境風場轉為東風，擴散較差境外汙染因而滯留，到12日環境風場仍為東風偏東南風，13、14日根據預報為東南風，西半部地區位於背風側，且風速較弱，擴散條件差，汙染物易累積，台中市政府持續監測空氣品質，適時通知大型固定汙染源執行降載減排措施、加強稽查及通知清潔隊及營建工地洗街等應變措施，提醒市民留意空品變化，做好防護措施。

環保局上周起共查獲3件露天燃燒案件，分別為民眾焚燒稻草、木板及工廠焚燒木板，民眾部分依照違反空汙法可處1200元以上10萬元以下罰鍰；工廠部分則可處10萬元以上500萬元以下罰鍰。大型固定汙染源部分，處分率逐年降低，顯見輔導、稽查等方式促使工廠改善，這周稽查並無查獲違規。

環保局說明，為預防空汙季期間空品惡化，環保局執行為期半年的空汙季專案稽查，並針對空品不良日執行對應等級應變作為，包括通知大型固定汙染源執行降載減排措施、持續監控污染源排放情形、加強稽查固定汙染源、移動汙染源及逸散汙染源，並通知清潔隊及營建工地進行洗街作業等，橫向通報各局處單位配合執行防制措施、調整戶外作息。