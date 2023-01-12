流水席之亂引爆全台話題，事件的女主角被網友稱為「輔大陳若儀」，一名陶笛音樂老師陳若儀表示，新聞爆發以來不少網友標記、私訊她，但她並不是事件女主角，同時也透露和先生當初結婚也不是在飯店宴客，而是在台北、台南租場地辦桌，且喜宴的菜餚還是素食，她強調和另一半有效溝通、了解彼此想法很重要，除此之外也謝謝公婆願意接納她的堅持。

陳若儀今（12）日於個人臉書粉專指出，這幾天一直收到各種私訊和新聞連結，甚至還有網友在相關新聞的留言區標註她，但新聞中討論的女主角並非她本人。

陳若儀表示，和先生在2016年結婚，當時和先生以辦桌形式宴客，選擇素食作為喜宴的菜餚。她說，試菜時就覺得很驚訝，因為即便是一桌也可以到府烹煮，「有種VVIP的感覺，深深覺得太厲害了！」她在台北、台南各辦一場，兩場都讓賓客們讚不絕口，吃不出是素食。

陳若儀說，她和先生把婚禮當作辦活動，加上兩人都很忙，沒有多餘的時間討論，也沒有為此爭吵，而是一起把兩人的想法文字化、視覺化，包括婚禮希望的樣貌、預算、場地等；她強調，理解準備婚禮會吵架，但有效溝通，了解彼此想法，真的很重要，也感謝公婆願意接納她對婚禮的堅持。