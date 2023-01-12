喜歡打羽球的65歲陳姓婦人，發現膝蓋腫痛、無力並彎不下去，打止痛針和膝蓋抽水治療3個月未見改善，到竹北市東元綜合醫院骨科醫師施韋伃檢查發現，她的膝蓋退化合併有骨壞死情形，安排「客製化人工膝關節微創手術」搭配超耐磨墊片置換，經2個月復健，讓膝蓋重獲新生，又能回到球場當羽球戰將。

施韋伃說，膝關節長期承載人體的重量，長期磨損軟骨，加上老化，就容易引發「退化性膝關節炎」，導致疼痛、腫脹積水或關節變形，若採用以往傳統人工膝關節手術，人工膝關節尺寸大概只有5到6個級距能選擇，當墊片多一毫米或少一點，都會讓患者不舒服。

如膝蓋太緊，導致腳伸不直，走路容易「掰咖」。僵硬緊繃不自然，或膝蓋太鬆，空間縫隙大，可能會過度伸張。

「客製化人工膝關節微創手術」有符合自然人體力學的優點，術後隔天可以下床行走，恢復狀況不輸達文西手術，隨著材料與技術的更新，人工膝關節尺寸可以做到20種選擇，能依據個人骨架大小，找出最契合的尺寸，降低術後不適，提高日後生活品質。

另外，人工膝關節常見的二次手術是「聚乙烯墊片」磨損和骨質溶解造成的無菌性鬆動所造成，傳統墊片缺點是容易磨損，使用年限約10年。

最新型的添加抗氧化「維他命E墊片」，耐磨度達到最高等級，穩定的材料特性跟韌度，能避免碰撞引起磨損斷裂和骨頭的溶解，使用年限約30年，目前已被大量使用在人工膝關節、人工髖關節、反置式人工肩關節中的耐磨墊片。

施韋伃建議，有退化性膝關節炎的族群，使用「客製化人工膝關節微創手術」，要避免換膝問題，平時作好日常保養，可以鍛鍊下肢肌耐力及核心肌群、控制體重、攝取抗氧化的食物。

他並提醒老年人應減少持續性的下坡，避免坐在比膝蓋還矮的小板凳，有疼痛不適，應早日接受合格的醫療院所檢查與治療。