Columbia Omni-Tech女性防水極暖兩件式外套，女款卡其色，1萬800元。（Columbia提供）

Lafuma ACCESS 二件式防水保暖化纖外套，1萬800元。（GO WILD提供）

The North Face綠色防水透氣連帽三合一外套，官網價9504元。（摘自The North Face官網）

低溫持續，人人外出都會加件外套，但部分民眾穿羽絨外套擔心變成肉感的米其林，選擇一般外套又怕保暖度下降缺少機能性。戶外品牌看準商機強打「兩件式外套」，內外皆可單穿，訴求一件抵多件，適合經常往返室內外環境的穿搭單品，業者分析：「新年大家買新衣的慾望更強烈，除了登山客、留學生，春節享受國旅的民眾也是主要客群之一。」

百貨業者指出，戶外冬裝銷量相比去年攀升至少1成，符合潮流並兼具機能性的單品最受矚目；戶外通路GO WILD也表示，最近因氣候變化，外套需求較以往增加20％以上，兩件式外套機能性尤佳也成為夯賣品之一，因此主推法國戶外品牌Lafuma「ACCESS 二件式防水保暖化纖外套」，標榜兼顧防水及防風功能，並有完全抗冷技術，二件式設計可依氣溫變動搭出各種穿法。

Columbia則推「Omni-Tech女性防水極暖兩件式外套」，連帽刷毛內裡讓保暖度提升，腰部的鬆緊帶設計能夠凸顯腰身，衣長則可蓋住臀部，同時標榜能有效阻絕水分進入衣內，為時髦穿搭融入實用機能。The North Face也有兩件式設計的「綠色防水透氣連帽三合一外套」，訴求一次擁有防水、耐磨、排濕功能，連帽可在風雨天保護頭部舒適，卡其色內層輕量有彈力，拆卸單穿也相當有型。