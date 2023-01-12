金管會今日舉行新春記者會，外界仍關心金管會對於台股表現，以及「限空措施」的退場時機。金管會主委黃天牧表示，2022年台股的表現在全球股市中大約在中段班，營收是42兆元，持續增加5％，營收繼續創新高，殖利率大約4.88％，加計股利的話5.09％，台股展現基本面。
但是展望2023年，黃天牧表示仍有戰爭、通膨升息等不確定因素，經濟有趨緩的風險，全球經濟下行風險可能會影響全球資本市場、包含台股的表現。
黃天牧表示，上市櫃公司的基本面除了公司本身的盈餘，也有非財務指標，像是公司治理和資訊安全等，金管會希望可以朝這些方向去努力，在未來充滿挑戰的資本市場可以「展現韌性、穩健前行」。
至於限空措施退場？是否參照國安基金動向？黃天牧表示，金管會的措施與國安基金不見得性質一樣，但金管會提出干預措施，並不預期要在市場上很久，不過退場還是要審時度勢，不要對交易秩序產生很大的影響。
黃天牧表示，限空措施對股市穩定產生效果，台股去年最低12629點，今年收14732點也維持2000多點漲幅，是否退場還要繼續觀察，適當時機會作調整。
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