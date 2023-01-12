《菸害防制法》部分條文修正案今三讀通過，新法明訂禁止電子煙、納管加熱菸，加熱菸載具也不得廣告、宣傳，警示圖文提升至50％，禁菸年齡提高至20歲，業者製造或輸入加熱菸前，需送交健康風險評估審查，上市後不得宣稱通過健康風險評估審查。

16年來首度修法的《菸害防制法》，日前朝野協商4度卡關，主要爭議為加熱菸載具是否要納入修法條文中嚴格納管，立委與衛福部國健署官員對此僵持不下，日前進行朝野第5度協商，經討論後取得初步共識，並在今日完成三讀。

本次修法6大重點，包含禁止電子菸、嚴管加熱菸及其載具，禁止促銷與廣告，禁止郵購、電子購物等方式販賣，禁止營業場所免費供應菸品，未滿20歲不得吸煙，吸菸有害健康的警示圖文，標示面積不得小於50％。

對於加熱菸及其載具納管，條文明定禁止透過廣告、網路、看板、海報等方式進行促銷與廣告，也禁止透過郵購、電子購物等方式販賣，違者可處500萬至2500萬元罰鍰，未改善可按次開罰。

國民黨提案立委林為洲表示，《菸害防制法》逾15年未大修，面對新興菸品來勢洶洶，本次修法補強現行法律不足之處，新興菸品的出現再也不是無法可管，未成年容易接觸到新興菸品，因此《菸害防制法》修法有必要性與迫切性。

林為洲指出，本次修法重點除了4禁1嚴外，還有未滿20歲不得吸煙、吸菸有害健康的警示圖文，標示面積不得小於50％等重點，雖然這個版本稱不上最好，但起碼符合社會大眾的期待，反菸為全民共識，新興菸品的出現再也不是無法可管，未來也將督促政府落實條文內容。

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