「你好，新年快樂」台中中港店展出。（新光三越提供）

「Hello,Hi」台北信義新天地A4展出。（新光三越提供）

台灣公仔設計師－羅賓唐Robin Tang。（新光三越提供）

新光三越兔年再度邀請台灣潮流設計師羅賓唐，以他最最受歡迎的「三眼」系列，結合兔年意象，為新光三越打造最新創作「Nice兔」兔年公仔，造型除擁有一貫的幽默感外，更保留獨具特色、充滿趣味的三眼元素。

即起「Nice兔 Meet U藝術空間展」將展出：「你好，新年快樂」主題，高達4公尺的Nice兔將在台北信義新天地A8、台中中港店、台南新天地登場；「Hello,Hi」主題則在台北信義新天地A4登場，用各國語言熱情打招呼；還有「Dream Higher」主題，帶來勇氣十足的Nice兔，全台共有6件大型裝置作品。同時，新光三越各店服務台、專櫃櫃位上更有達120件、高60公分的「Nice兔」小型公仔。

除了今年春節最萌打卡點「Nice兔 Meet U藝術空間展」外，羅賓唐也為Nice兔設計了一系列新光三越春節專屬周邊，包括：全台限量5000個的兩款Nice兔U初一福袋、福箱、還有Nice兔紅包袋，獨家卡友禮包括Nice兔摺疊收納箱、野餐墊、帆布袋等。

活動期間，只要於新光三越北、中、南展出店別的臉書，分享家中毛孩兔子裝扮，即有機會獲限定好禮。