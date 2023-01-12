行政院會12日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，總預算規模以3800億元為上限，而其中1000億將給予房貸族補貼。對此，行政院發言人羅秉成指出，未來租金補貼有望擴大延續，但房貸補貼並非普發，現已初步設定發放條件。

按照現有規畫，中央可動支的3800億中，其中1000億「加強韌性經濟方案」會納入對房貸族利息補貼、租屋族補助、就學貸款補助、中低收入戶補助等內容，另外1000億用於撥補勞健保和電價補貼，剩餘1800億元將保留約400億以備不時之需，最後1400億給全民共享。

談及房貸補貼部分，國發會主委龔明鑫稱確實有在思考，相關中低所得收入者因疫情或是升息關係而有利息負擔，政府會給予協助，但實施方法跟對象，正在研擬當中。

羅秉成補充，去年底國安會議上蔡英文總統就有提及居住問題，務必思考如何減輕民眾負擔。去年政府擴大租金補貼到300億，施行至今，這個需求仍然在，未來可能加碼延續，但也要注意其便利性和可行性，政策上會繼續加強。

羅秉成說，內政部正在妥善規畫相關房貸補貼，不會淪為助長炒房的因素，整體而言，還是會以補貼僅一戶自用住宅為主，會排除有能力買很多房產的人；當前利息不段調整，房貸族負擔比以前沉重才會給予相關協助，但會設定一定資格，而非普發。

羅秉成說，目前初步設定條件上會先以一戶自用住宅，貸款中房屋將採定額補貼，如單身或夫妻名下只有一戶住宅；貸款餘額也要限制在一定條件下；家戶所得則要在全體家戶所得的一定得分位數下。符合限定條件者就能獲得補貼，但細節內容都還是要等內政部研擬，有具體方案後就會公布。