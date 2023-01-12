九合一選舉民進黨慘敗，立委高嘉瑜和台北市議員王世堅遭指是「戰犯」，近日更因諸多爭議言行，使民進黨內傳出開鍘兩人的聲浪。對此，前民進黨立委謝欣霓認為，民進黨已經輸到失去理智，更對於某個自詡為清流的派系，到現在還不敢做出對的事直呼「丟臉」。

「想要討厭高嘉瑜跟王世堅，那就在未來他們要選舉的過程中挑戰他們、戰勝他們」。謝欣霓今(12)日在臉書指出，高嘉瑜、王世堅成了黨內的箭靶，彷彿他們就是1126敗選的頭號戰犯，謝欣霓諷刺表示，事實上真是如此嗎？民進黨的執政有脆弱到兩個人講幾句話就垮台嗎？還是真正的頭號戰犯躲在後面操控這一切呢？

謝欣霓認為，在野黨已不再無能，整隊好了就是要短兵相接，遍地烽火，在曾經執政過的縣市，就是要無窮無盡的羞辱，「而我們卻用盡力氣抓著兩個台北市的民代狂打當作出氣豆沙包。」

謝欣霓直呼民進黨已經輸到失去理智，更丟臉的是，某個自詡為清流的派系，到現在還不敢做出對的事情，「針對責任政治，該負責任的就得負責，才有辦法結束這不斷失血的戰埸！」