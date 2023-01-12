美國陶藝家Susan BEINER獲得「2020台灣國際陶藝雙年展」首獎，她擅於運用細膩手法，將花卉元素巧妙編排出幾何結構圖形，打造出視覺豐富的大型雕塑壁掛作品，「兩種自然—Susan BEINER創作個展」即日起至2月19日於於陶博館1樓陽光特展室，展內有6件充滿自然界生命力的創作，讓觀眾眼睛為之一亮。

「兩種自然—Susan BEINER創作個展」自即日起至2月19日於陶博館1樓陽光特展室展出綻放自然界茂盛生命力創作。（蔡雯如攝）

陶博館長張啟文表示，Susan BEINER作品《盛菊花》獲得首獎，她的作品深具學院論述的脈絡風格、純熟精巧的陶藝實力，陶博館在疫情期間仍持續關注陶藝動態，近期引進「台灣國際陶藝雙年展」國際優秀藝術家創作來台展出，展現國際交流成果。

陶博館指出，Susan BEINER是美國亞利桑那州立大學赫伯格設計與藝術學院教授，也是陶藝創作者，她從生活場域、旅行全球的經驗，感受到自身與環境緊密相連，體悟大自然的多樣性，並驚覺人類造成的生態威脅日益嚴重，

Susan BEINER說，維繫每個人在生活、工作、娛樂等空間健康非常重要，環境永續是人類共同責任，希望透過陶瓷創作，為地球發聲，引起大眾保護地球的意識，並建立人類與自然的生態平衡。

陶博館表示，展出作品《蝶形植物群》、《白菊》是以植物為造型的單件組，樸實素雅的釉色，傳達脆弱生態中生命力量的一絲希望，另外勇奪首獎的《盛菊花》及《蔥屬的感覺》、《聚光燈》、《不可生物降解》則是由5到21個不等的物件組合，以瓷土為主要媒材，創作手法細緻，釉色和紋理具有個人風格，詳細展訊可至陶博館官方網站查詢。