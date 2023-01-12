女星蔡尚樺擁有甜美外型和火辣身材，轉戰演藝圈成績有目共睹，去年底擔任台中2022跨年晚會主持人，一身火辣裝扮引起討論，近日獲邀擔任知名企業尾牙主持人，穿搭依舊成為全場焦點，只不過收工後竟目睹悲慘一幕，讓她哭笑不得。

蔡尚樺稍早曬出主持知名企業尾牙的戰袍照，只見她留著一頭及胸長捲髮，身穿米白色細肩帶長禮服，露出雪白香肩及傲人酥胸，還擠出一條深遂事業線，視線往下一移，高衩剪裁露出一雙纖細美腿，火辣身材讓人看得目不轉睛，接著吐露雀躍心情：「第三年來主持台積電尾牙，能在護國神山裡工作果然都是大神，我會把主持費都拿去買2330股票，繼續當個台積電小小小股東以示支持」。

眼見蔡尚樺一身火辣戰袍，網友紛紛湧入留言：「尚樺仙女真的辣翻天了」、「最美的主持人尚樺姐姐」、「皇室公主高跟鞋搭配長尾禮服，很撐得起來」、「打扮的更美，都快認不出來了」、「以後談主持費要用股票計價」，隨後她則公布眼見一悲劇在眼前發生，就是下工後點了豬心冬粉，沒想到外送一到，只見湯全灑出來，讓她無奈附上哭笑不得的表情符號。

蔡尚樺下工點的豬心冬粉湯全灑出來，讓她直呼根本悲劇。（圖／gladys.tsai IG）

蔡尚樺去年扛下台中跨年晚會主持棒，當天以青草綠禮服亮相，平口設計露出香肩與傲人弧線，胸下挖空設計增添火辣程度，尤其坐著讓造型師整理髮型時，由上往下的拍攝視角將深邃事業線全錄下，堪稱跨年晚會上最吸睛的美女主持人。